¡Increíble! Mónica Torres es eliminada de 'El Gran Chef Famosos': "He vuelto a enamorarme de la cocina"

Mónica Torres se convirtió en la primera eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos' debido a que no cumplió con el reto culinario de la noche. Cabe resaltar que cada día un nuevo participante será retirado del programa.

En la última edición de 'El Gran Chef Famosos' empezó la semana final de la competencia. En la cual los 6 participantes que quedan en el concurso debían demostrar sus mejores dotes culinarios para salvarse y no ser retirados.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar un "sopa a la criolla".

Mr. Peet, Mónica Torres, Ale Fuller, Laura Spoya, Natalia Salas y Mauricio Mesones tuvieron 45 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este postre era "sencillo".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para obtener la sazón deseada. Por ejemplo, la pareja de Sergio Coloma estuvo preparando de manera separada la carne del aderezo, sin embargo, ella comentó que se le hacía mucho más sencillo avanzar de esa manera.

Finalmente, la ganadora de la primera preparación fue la ex Miss Perú, quien fue acreedora del ansiado beneficio.

Para el segundo plato de la noche, José Peláez reveló el ingrediente principal para la segunda preparación: era lengua de res. Con ese ingrediente, los participantes debían cocinar "estofado de lengua".

Al término de la preparación, todos los participantes fueron al comedor de 'El Gran Chef Famosos' para degustar sus platillos, mientras Javier, Nelly, Giacomo calificaba las preparaciones.

Finalmente, Javier indicó que la exactriz de 'Al Fondo Hay Sitio' era la primera persona en ser eliminada de la ronda final de 'El Gran Chef Famosos'.

"He encontrado acá personas maravillosas, me encontré en cierta forma también con la cocina, algo que por más que me dicen: 'Tú cocinas' y todo pero es algo que no lo estaba haciendo mucho", dijo Mónica.