¿Indirecta a Giacomo Bocchio? Ximena Hoyos explota en redes contra jurado de "El Gran Chef: Famosos"

"El Gran Chef: Famosos" ha traído mucha controversia en su cuarta temporada y los chefs que forman parte del jurado se han mostrado cada vez más implacables con los participantes. Es así que, en la última emisión del reality, Giacomo Bocchio lanzó un fuerte comentario y Ximena Hoyos le ha respondido directamente mediante redes sociales.

Durante el último programa que se emite por Latina, el reconocido chef Giacomo Bocchio, expresó que se siente decepcionado al ver que los participantes se encuentran en un círculo de mediocridad.

"Me molesta que maltraten tanto un buen producto, ver que no tienen voluntad de querer aprender, de mantenerse ahí en un círculo vicioso de mediocridad culinaria" expresó en medio de bastante indignación. "Yo no salvaría a nadie", explicó.

Enseguida, su compañero Javier Masías, comentó que tenían que salvar a dos personajes esa noche, pero debido al bajo desempeño que veían, solo elegirían a uno.

Asimismo, comentó que la participación de los concursantes fue pésima en esa edición e incluso, solo rescató un plato hecho por alguien que no tenía intención de cocinar bien.

"Lamentable, el nivel de esta noche y estoy seriamente preocupado porque lo que más me ha gustado es un participante que no tiene intención de cocinar bien y, sin embargo, le ha salido, que quiere decir que le ha salido de 'chiripa'", sentenció.

La influencer no soportó los comentarios que los chefs hicieron durante el programa y utilizó sus redes sociales para aclarar que ella si le pone empeño a su trabajo en el reality de cocina.

"De verdad qué rabia escuchar que nos digan 'no le ponen ganas ni ánimos'. ¿Cómo sabes eso si no nos conocen? Que se me vea calmado ni significa que no le ponga ganas..." empezó diciendo