¿Indirecta a Paolo Hurtado? Jossmery Toledo sobre sus gustos: "Me gustan deportistas 'huacos'"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jossmery Toledo y Paolo Hurtado se han convertido en el foco de atención en todas las plataformas de noticias tras reavivar la controversia sobre su relación extramatrimonial anterior. La modelo, conocida por su paso por la policía, aprovechó la oportunidad para expresar abiertamente su atracción por deportistas 'huacos'. ¿Será este un mensaje hacia el apodado 'Caballito'?

¿Indirecta a Paolo Hurtado?

El presentador de 'Amor y Fuego', Rodrigo González, sorprendió a la audiencia al compartir mensajes inéditos que insinúan celos por parte de Paolo Hurtado hacia Jossmery Toledo.

Durante una conversación, 'Peluchín' preguntó a la modelo si le gustaban los chicos deportistas, a lo que Jossmery respondió afirmativamente.

"¿Guapos?" interrogó Rodrigo González, a lo que Jossmery añadió la palabra 'huacos'. ¿Podría haber sido esta una indirecta sutil sobre la apariencia del futbolista del CIenciano, Paolo Hurtado?

¿Apoyo económico?

Jossmery Toledo no solo reveló detalles sobre la relación, sino que también compartió que Paolo Hurtado no deseaba que ella trabajara después de ser ampayados juntos.

En lugar de ello, el futbolista del Cienciano se ofreció a proporcionarle dinero para que pudiera vivir sin preocupaciones. "Él se comprometió en apoyarme porque él no me dejaba trabajar en eventos. Decía que no le gustaba que la gente me toque o me abrace para tomarse una foto conmigo ", dijo.

Un romance clandestino

El conflicto entre Jossmery Toledo y Paolo Hurtado se desató cuando su relación clandestina fue expuesta por Magaly Medina en dos ocasiones. Aunque inicialmente parecía que no había nada más entre ellos, la modelo afirmó que su romance extramatrimonial continuó durante varios meses después de la divulgación de estas imágenes, manteniéndose en secreto debido al embarazo de Rosa Fuentes.

Arrepentimiento público

En un giro inesperado, Jossmery Toledo expresó su profundo arrepentimiento por haber mantenido una relación con un hombre casado y reconoció que sus padres fueron los más afectados por esta situación.

La polémica modelo emitió disculpas públicas hacia ellos y prometió no caer en el mismo error nuevamente. Asimismo, destacó la importancia de aprender de las lecciones y no confiar en personas que se acercan con falsas intenciones.

"Yo asumo mi error. Ya no pienso volver a cometerlo. Tengo amigas que han pasado por lo mismo, caer en las mentiras de personas mentirosas", añadió la modelo peruana, concluyendo así un capítulo polémico en su vida.

La controversia alrededor de Jossmery Toledo y Paolo Hurtado continúa, dejando a la audiencia ansiosa por más detalles sobre este intrigante conflicto.