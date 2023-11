¿Indirecta a la rubia? Mario Hart y Handa cambian la letra de la canción 'Tal para Cual' de Leslie Shaw

El piloto de autos, Mario Hart, y la cantante urbana, Handa, publicaron un video en sus redes sociales donde le cambian la letra de 'Tal para Cual', canción que fue interpretada inicialmente por la peruana Leslie Shaw y su expareja.

En los últimos días, Leslie Shaw ha vuelto a estar en todas las portadas debido a que habló sobre la relación sentimental que mantuvo hace varios años con Mario Hart. Cabe mencionar que ese romance llegó a su fin por la infidelidad del piloto con la modelo Olinda Castañeda en una discoteca.

Por otro lado, la peruana Handa también ha sido polémica debido a los fuertes comentarios en contra de la intérprete de 'La Faldita'. Como se recuerda, la también cantante de género urbano lanzó un tema donde le mandaba más de una indirecta a la popular rubia.

En ese sentido, Mario y Handa se juntaron para lanzar un TikTok con una canción en reguetón, sin embargo, lo que sorprendió fue que la melodía de la canción sea la misma que 'Tal para Cual', incluso ambos artistas cambiaron la letra de dicha producción.

"Solo tú me sacas mi lado cursi cuando estoy a tu lado. Bésame un poco más, no sabemos hasta cuándo será, pero tal vez no somos tal para cual, tal para cual", se escucha cantar a ambos.