Jaime Bayly recuerda a Diego Bertie tras un año de su fallecimiento: "Sentí que mi destino era amarlo"

06/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ya se cumplió un año del fallecimiento de Diego Bertie, por ello, Jaime Bayly decidió recordar su romance con el actor mediante su canal de YouTube, donde el escritor recordó varios momentos junto al actor.

"Espero que se encuentre feliz"

El escritos Jaime Bayly no quiso dejar pasar el aniversario de la muerte de Diego Bertie, actor peruano conocido por aparecer en diferentes producciones nacionales, y publicó su testimonio relatando todos los momentos que vivió junto a él.

"Cuando Silvia (su actual esposa) me dio la noticia quedé mudo, devastado. Fui brevemente amigo y brevemente amante de él. Ahora lo recuerdo con profunda emoción y espero que donde quiera que se encuentre sea feliz", dijo inicialmente.

Asimismo, reveló como y cuando conoció al actor de 'Al Fondo Hay Sitio', asegurando que quedó "deslumbrado" por su belleza y talento, el cual fue evidente desde sus inicios.

"Quedé deslumbrado por su talento, por su belleza [...] Tiempo después cuando era famoso le hice una entrevista en el programa, yo tenía 25 años y él 23, poco después de esa entrevista nos convertimos en amantes″, agregó.

Sobre su romance

El también periodista calificó como un momento "maravilloso y memorable" la primera noche que pasó con Diego en su departamento. Además, Bayly dijo que sintió que el objetivo de su vida fue amarlo.

"Sentí que había encontrado mi vida, mi destino. Sentí que mi destino era amarlo, estar cerca de él, verlo feliz", expresó.

No obstante, Jaime resaltó que no podía vivir su relación amorosa como él quería debido a que no eran buenos tiempos, y también porque el actor tenía una reputación que mantener.

"No nos atrevimos, no era fácil, sobre todo para él que era actor, porque tenía un público de mujeres [...] Seguro pensaba: 'Si hacemos este amor público, nadie me va contratar como actor'", añadió.

Asimismo, contó que los momentos más felices de su relación con Diego Bertie fueron en Miami. En un departamento donde Diego aparecía "de vez en cuando". Afirma que en ese lugar no tenían que ocultarse, que "eran libres".

"Él no quería decir públicamente que le gustaban los hombres. Yo sí salí del clóset cuando publiqué esa novela [...] El actor se atrevió por fin a salir del clóset, tenía 54 años", finalizó.

De esta manera, el periodista y escritor Jaime Bayly recordó al actor Diego Bertie tras cumplirse un año de su fallecimiento, con quién asegura tuvo un romance fugaz pero intenso.