Jaime Bayly revela que su hija trabajará con destacada jueza en Estados Unidos: "La admiro"

El escritor Jaime Bayly, reconocido por su cautivadora pluma y su personalidad única en el ámbito mediático, ha optado por resguardar su vida privada del resplandor público. Sin embargo, cada logro de sus seres queridos lo llena de emoción y orgullo. En esta ocasión, celebra el próximo cumpleaños y los notables logros de su hija, Camila Bayly.

Jaime Bayly emocionadamente compartió que su hija Camila se prepara para celebrar su trigésimo cumpleaños. Pero más allá de esto, también reveló con emoción que su primogénita ha completado con éxito su educación universitaria en una destacada institución en Estados Unidos.

Jaime Bayly no escatimó en demostrar su profundo orgullo por su hija Camila, siendo un padre que comparte y celebra sus logros.

En uno de sus recientes videos en su canal de YouTube, el carismático periodista compartió la noticia de la graduación de su hija, así como sus planes futuros de continuar desarrollando su carrera profesional en Estados Unidos.

El autor de "Los últimos días de la prensa" no es ajeno a defender su integridad, como lo demostró en su columna titulada 'Insolvente', publicada en julio de este año. En respuesta a la afirmación de un medio local que lo tildó de insolvente, Bayly aclaró su situación financiera.

"Ahora me han llamado insolvente. Según el diccionario, insolvente es el que no puede pagar nada, el que está abrumado de deudas (...) ¿Soy insolvente? No, por suerte no lo estoy, nunca lo he estado (...) ¿Estoy quebrado, arruinado?", escribió el periodista con su característico estilo directo y mordaz.