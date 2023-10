¡Jalada en Bachata! Jurado de 'Bailando 2023' le puso 0 a coreo de Milett Figueroa: "Esperaba más"

La peruana Milett Figueroa no está pasando por un buen momento en el concurso argentino 'Bailando 2023', debido a que uno de los jurados calificó su coreografía con un 0 (cero).

En la última edición del concurso de baile argentino, Milett Figueroa tuvo que presentarse en una escena romántica junto al actor Martín Salwe. Ambos personajes debían interpretar uno de los géneros musicales más sensuales: la bachata. Sin embargo, la actuación de ambos no logró convencer a uno de los jurados.

Marcelo Polino, uno de los jueces calificadores, cuestionó la falta de cercanía entre Salwe y Figueroa, alegando a que este ritmo es muy sexy y necesitaba ver más espectáculo.

"Faltó cercanía, más sensualidad. ¿A qué le tienen miedo? ¿A tocarse un minuto y medio? Esto es como comprarse una entrada para ir a ver a Messi y que no juegue. Esto es un disgusto", expresó.

Cabe resaltar que con la sumatoria de los puntajes anteriores, la exparticipante de 'El Gran Chef Famosos' obtuvo 10 puntos en total, por lo que podría ser una de las próximas en ser eliminadas del certamen.

"Es la primera vez que me ponen un cero (...) siempre hay una primera vez, lo acepto con humildad, todo bien. La próxima lo hacemos bien", respondió Milett.

Como se recuerda, hace un par de semanas Milett Figueroa apareció como una de las invitadas y los conductores no dudaron en hacerle distintas preguntas sobre su participación en el reality de Marcelo Tinelli; sin embargo, llamó la atención al mostrarse conmovida luego de que le mencionaran a su familia.

Al respecto, la modelo manifestó entre sollozos que extraña muchísimo a su hermana Maia, quien actualmente se encuentra en Perú.

"Extraño a mi hermana Maia, me pongo a llorar si hablo de ella. La extraño porque estoy sola" , dijo en un inicio la peruana.

En esa misma línea, confesó que le gustaría formar un grupo de amigas con quien hablar de los distintas circunstancias que viene afrontando en el reality argentino 'Bailando'.

"Me emociona porque en Perú tengo mi grupo de amigas, puedo llamar, comentarles lo que está pasando, aquí, conozco mucha gente. No digo que estoy buscando amigas, pero genuinamente me gustaría tener un grupo de amigas, una contención", añadió la excompetidora de 'Esto Es Guerra'.