Janet Barboza arremete contra el entorno de Paolo Hurtado tras agresión: "Estamos ante una familia agresiva"

Janet Barboza hizo una denuncia pública esta mañana durante su programa "América hoy". La conductora de televisión expresó que este último fin de semana había sido maltratada por el entorno de Paolo Hurtado, a quienes calificó como "agresivos" por haberla golpeado en un conocido centro comercial.

La reconocida presentadora e influencer contó que todo ocurrió cuando estaba paseando por el Jockey Plaza en compañía de su hija, fue en el ese momento que dos personas pasaron por su costado y una de ellas la golpeó, además, le lanzó un mensaje amenazador por aparecer en TV y dar su opinión sobre la batalla mediática y legal entre el 'Caballito' Hurtado y Jossmery Toledo.

"Pasa el joven, me golpea el hombro, y dice "con que te gusta hablar en televisión, ¿no?" Había tres personas, al parecer me dijeron que sería la hermana de Rosa Fuentes. Yo me volteo, tranquila no me voy a quedar y siguieron hablando. "Así es pues, cuando le gusta hablar a la gente de la televisión". Fue un choque adrede", narró Janet bastante mortificada.