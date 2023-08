Janet Barboza celebra el éxito de Nicola Porcella en México y lo compara con John Lennon

27/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En una sorprendente muestra de apoyo, Janet Barboza ha dejado atrás las críticas negativas del pasado y ha elogiado el éxito que Nicola Porcella está experimentando tras su participación en 'La casa de los famosos' en México. La presentadora incluso fue tan lejos como comparar al exintegrante de 'Esto es guerra' con el icónico músico fallecido John Lennon.

Comparar a Nicola con John Lennon

Durante la última edición de 'América hoy', Janet Barboza no dudó en tomar un momento para comentar sobre el gran momento que está viviendo Nicola Porcella en tierras mexicanas. Su recibimiento en el aeropuerto del país azteca fue digna de una estrella de rock, ya que un gran número de fanáticos esperaron durante horas para darle la bienvenida.

"Lo que ha logrado Nicola Porcella es lo que logra una estrella de fama mundial, un ídolo. Ha sido impresionante, ni siquiera le han dejado pagar el peaje", expresó Janet Barboza, resaltando el éxito y la popularidad que el actor ha alcanzado en México.

La presentadora no se contuvo al comparar la situación de Porcella con la de una figura icónica como John Lennon. "No solo llegó a México, lo que ha pasado con Nicola es un acontecimiento, como si llegara una estrella del rock, John Lennon, quien sea que está en vida, etc.", afirmó Barboza, resaltando la magnitud de la recepción que ha tenido el exintegrante de reality show.

¿Se olvidó de las críticas?

Sin embargo, durante la transmisión en vivo del programa, Edson Dávila aprovechó para recordar a Janet Barboza las críticas negativas que había expresado anteriormente sobre Nicola Porcella.

En tono de humor, el popular 'Giselo' bromeó sobre el cambio de opinión de Janet Barboza y la forma en que la audiencia de fans de Nicola Porcella, conocidos como 'nicolitas', habían reaccionado a sus comentarios.

Ante la observación de Edson Dávila, Janet Barboza respondió de manera sincera. Afirmó que no es alguien que cambie de opinión con facilidad, pero que también reconoce el impresionante éxito que Nicola Porcella ha obtenido en México.

"No soy comodín, ni doble cara, ni me acomodo. Si tengo que dar una opinión que a alguien no le gusta, me interesa dos rabanitos. ¿Nicola la rompe en México? Por supuesto", declaró con seguridad.

El cambio de perspectiva de Janet Barboza sobre Nicola Porcella ha dejado a muchos sorprendidos, y su comparación con una estrella de rock como John Lennon ha generado un debate en las redes sociales. Mientras tanto, el exconductor de Radio Karibeña sigue cosechando éxitos y admiración en México.