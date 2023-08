Janet Barboza elogia a Nicola y 'Giselo' la destruye EN VIVO: "Has cambiado tu versión, te quieres acomodar"

Durante la última edición de "América hoy", Janet Barboza pasó un bochornoso momento, pues elogió a Nicola Porcella por hacer una nueva carrera en México, pero no contaba con que su compañeros de conducción, 'Giselo', evidenciara que la 'rulitos' solo trataba de quedar bien con el exguerrero.

Hace unos días, Janet criticó a Nicola por sus antecedentes en el Perú y el exguerrero respondió a esto, diciendo que el programa donde la conductora trabaja, es "prensa amarillista", Días después, Janet parece haber cambiado de opinión porque tuvo unas emotivas palabras para el exintegrante de "La casa de los famosos".

"No solo llegó a México, lo que ha pasado con Nicola es un acontecimiento, como si llegara una estrella del rock, John Lenon, quien sea que está en vida, etc. Lo que ha logrado Nicola Porcella es lo que logra una estrella de fama mundial, un ídolo. Ha sido impresionante, ni siquiera le han dejado pagar el peaje", expresó la 'retoquitos'.

Después que Janet expresara su admiración por Nicola, Edson Dávila, más conocido como 'Giselo', le recordó a su compañera las críticas que tuvo hacia Nicola en el pasado.

Ante esto, Janet Barboza aclaró que ella es objetiva en sus declaraciones y explicó que, cuando debe criticar o alagar a alguien, lo hace sin problema alguno.

"No soy comodín, ni doble cara, ni me acomodo, si tengo que dar una opinión que a alguien no le gusta me interesa dos rabanitos. Cuando alguien dice la verdad y es objetivo, no tiene que temerle a nada. ¿Nicola la rompe en México? Por supuesto", respondió.