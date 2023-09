Janet Barboza revela que le ofrecieron papel en "AFHS" pero guionista la desmiente EN VIVO

Trágame tierra. Janet Barboza pasó el roche de su vida al ser desmentida EN VIVO por Gigio Aranda, guionista principal de "Al fondo hay sitio"; esto sucedió después que la conductora de televisión le pidiera a Aranda que la llame para interpretar el papel que alguna vez le dijo que le daría.

Todo ocurrió durante la última emisión de "América hoy", programa que conduce Janet Barboza junto a Ethe Pozo, Christian Domínguez y Brunella Horna.

El equipo de producción y actores de "Al fondo hay sitio" estaba celebrando sus 300 capítulos y con motivo de esto, se enlazó en vivo con el magazín matutino para compartir imágenes exclusivas del festejo.

Es aquí que la popular 'rulitos' aprovechó el momento para recordarle a Gigio Aranda la propuesta que alguna vez le hizo.

"Quiero que le preguntes al gran Gigio Aranda, qué fue de la propuesta de actuación a Janet Barboza, fue hace un año, estoy esperando a que me llamen", le dijo Janet al reportero que estaba enlazado.

Lo que Janet Barboza no esperaba, es que el guionista de la exitosa serie tuviera una respuesta que dejó impactados a todos, además de provocar algunas burlas.

"Creo que estaba borracho, no recuerdo, creo que es por eso, no recuerdo bien, si hay grabación puede ser. Me la encontré un día en el ascensor", respondió Gigio.