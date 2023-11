Janet y Ethel visitaron a Brunella Horna para conocer a su bebé: "Le encanta estar rodeada de gente"

Brunella Horna se convirtió en madre primeriza el último fin de semana, fruto de su relación con un reconocido político peruano. Ante esto, Ethel Pozo y Janet Barboza empezaron su programa hoy, comentando que habían tenido la oportunidad de conocer al bebé de la rubia y todo fue a pedido de ella.

La hija de Gisela Valcárcel fue la primera en tomar la palabra y recordó su experiencia cuando fue madre por primera vez. Según contó, ella no quiso ver a nadie durante muchos meses.