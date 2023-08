Janick Maceta: Conoce el perfil del Diego Rodríguez, el nuevo novio de la ex Miss Perú Universo

Janick Maceta ha vuelto al ojo público después que oficialice su relación con Diego Rodríguez mediante una romántica publicación en redes sociales. Ante esto, los fans de la ex Miss Perú Universo se preguntan a que se dedica Diego y cual es su historial amoroso antes de conquistar en corazón de la influencer.

Su nombre completo es Diego Rodríguez Doig y según de perfil oficial del Instagram, donde cuenta con más de 818 mil seguidores, es un creador digital enfocado a la moda, vida fitness, belleza, viajes y lifestyle; además, se puede observar en sus publicaciones, que es un gran amante de los deportes de aventura.

Sus fotografías también demuestran que le gusta la playa y practica surf en sus tiempos libres, pero su ocupación principal es ser modelo, ya que en sus redes sociales, muestra constantemente todas las colaboraciones que hace con diversas marcas nacionales e internacionales.

Sin embargo, Rodríguez llegó a la cima de la popularidad cuando ingresó al reality de competencia "Esto es guerra", donde su participación fue corta pero polémica debido a su relacionamiento con los demás integrantes del programa de América TV.

El también influencer ha sido relacionado con diversas figuras de la farándula nacional, siendo su relación con la ex participante de "El gran chef: famosos", Ale Fuller, la más llamativa. Según declaraciones de Diego, se arrepintió de haber dejado su relación con su expareja Lorena Celis para estar con Fuller.

"Sí, me arrepiento de haber cambiado mi relación estable, yo no sé si estable sea la palabra que usaría yo para describir mi relación con Lorena, increíble sí. Y sí, obvio me arrepiento de que hayamos terminado", declaró hace varios meses.