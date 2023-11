Jazmín Pinedo revela que fue operada de las mamas debido a fibroadenomas ¿Cuál es su estado de salud?

Jazmín Pinedo llamó la atención estos últimos días debido a que se ausentó de su programa "Más Espectáculos" y según un comunicado que emitió en sus redes sociales el día de hoy, se debe a que tuvo que ser operada de las mamas a raíz de un ligero dolor que luego fue detectado en tumores benignos conocidos como fibroadenomas.

La expareja de Gino Assereto utilizó su cuenta oficial de Instagram para agradecer la preocupación de sus fanáticos y contar que el motivo por el que se ausentó de su programa en América TV, era debido a temas de salud.

"Ya más tranquila, quiero contarles por qué hoy tampoco estoy en el programa. Primero gracias por la preocupación y por todos sus mensajes, preguntándome si todo bien. Y sí, ya todo mejor, hace unas semanas si siguen mis historias venía haciéndome algunos exámenes médicos, me dolía mucho un seno", se lee en la primera parte del texto.

Enseguida, contó que sus primeras sospechas eran debido a un problemas con sus prótesis mamarias que se colocó años atrás y tenían que ser cambiadas.

"Asumí que era por la silicona que ya tenía que cambiar hace un tiempo porque estaba volteada, pero la verdad no era grave y yo le tengo mucho miedo a entrar a un quirófano, así que lo atrasé un buen rato, pero el dolor continuaba y se hacía más incómodo", escribió.

Jazmín Pinedo fue operada de las mamas

En esa misma línea, cuenta que después de hacerse más chequeos, le detectaron tres fibroadenomas y debido a que la situación de salud cambio, tenía que someterse a la cirugía de forma inmediata.

"Volví a revisarme y en estos últimos chequeos me encontraron tres fibroadenomas, claramente el panorama cambió y tuve que tomar la decisión de operarme para matar dos pájaros de un tiro y estar más tranquila", agregó.

En la parte final de su comunicado, la conductora de televisión dejó claro que su estado de salud es óptimo y si todo sale bien, pronto estaría retomando sus actividades con normalidad.

"Todo salió muy bien gracias a Dios, los doctores y enfermeras me trataron de maravilla y ya estoy en casa recuperándome para volver de a pocos a mis actividades. No fue nada grave, pero era necesario para estar sana y fuerte como me gusta. Gracias de nuevo por preocuparse, nos vemos pronto", concluyó.