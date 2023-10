¿Jean Paul Santa María regresó con Romina Gachoy? Esto dijo el cantante de cumbia

Jean Paul Santa María y Romina Gachoy volvieron a acaparar las portadas de los diferentes medios de espectáculos al ser captados en plena cena romántica.

Como se recuerda, el artista y la modelo uruguaya se encuentran actualmente en terapia de parejas para solucionar los problemas que surgieron dentro de su matrimonio.

Por ello, en la más reciente edición de 'América Hoy', los conductores emitieron un informe donde entrevistaron al cantante Jean Paul Santa María, quien no dudó en dar detalles de la salida que tuvo con su aún esposa Romina Gachoy ¿Se amistaron?

En conversación con la reportera del magazine matutino, el ex de Angie Jibaja decidió sincerarse y revelar que si bien la salida estuvo llena de risas e intercambio de miradas, no hubo ni besos ni agarradas de mano.

"Con la mano en el pecho y la otra tocando el cielo, te digo que no, no hubo beso. Estuve contento porque dije 'de repente hoy pasa algo bonito', pero con todo esto que sucedió no hubo besito ni en el cachete", afirmó el cantante de cumbia.