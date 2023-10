Jhay Cortez arremete contra Mia Khalifa por apoyar bombardeos a Israel: "Por eso estás sola"

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Recientemente, Sarah Joe Chamoun, mejor conocida como Mia Khalifa se mostró a favor de los bombardeos ejecutados contra Israel, el cual viene dejando muchas víctimas. Al respecto, su expareja Jhay Cortéz decidió arremeter contra ella.

¿Qué pasó entre Mia Khalifa y Jhay Cortéz?

A través de sus redes sociales, la exactriz de la industria pornográfica mostró su posición ante el reciente conflicto armado entre Hamás e Israel. Esto sin duda llamó la atención de sus fanáticos, quienes no dudaron en abrir un debate en la plataforma de X, antes llamada Twitter.

No obstante, lo que más sorprendió fue que su expareja, el puertorriqueño Jhay Cortéz, se dirijió a ella con duros tuits que los usuarios no dudaron en viralizar.

Todo inició cuando a la modelo le hicieron llegar una publicación que compartió su ex, donde se observa a unos niños enjaulados. Al respecto, la líbano-estadounidense no se tardó en responder.

"Por favor, dejen de enviarme la historia de mi ex sobre niños palestinos en jaulas, alegando que son israelíes. Supe que era una causa perdida que carecía de pensamiento crítico cuando tuve que rogarle y pelearle (a Jhay Cortéz) para que compartiera un post en solidaridad con las mujeres tras la derogación de Roe V. Wade. No distinguiría una violación de derechos humanos de una infracción de tráfico", escribió Khalifa.

Jhay Cortéz arremete contra Mia Khalifa

Debido a esta situación, el cantante de reggaetón no dudó en responder, afirmando que no está muy informado sobre la situación ya que considera a lo ocurrido como algo nuevo ante su conocimiento y sobre todo porque no cuenta con 'tiempo libre' como su expareja.

"Es cierto que no estoy informado sobre esto, porque es nuevo para mí y para muchos de nosotros, como lo son muchas cosas, porque realmente tengo que trabajar para ganarme la vida y no tengo tiempo libre todos los días porque todo lo que hago es OnlyFans", dijo el cantante.

En esa misma línea, Cortéz le envió otro contundente dardo, pidiéndole a la recordada estrella pornográfica que lo deje en paz y que se dedique a vivir su vida porque sino continuará sola por el mundo.

"Vas a seguir mencionándome, jo**** por Twitter todos los días y yo tranquilo, ignorando, tratando de no seguirte el juego, pendiente y criticando todo lo mío. ¡Ya vive tu vida! Suéltame ya, que por eso andas sola por el mundo, por tus decisiones vives peleando creyéndote ahora más inteligente y más que todos, cuando todos sabemos quién eres", agregó.

Cabe precisar que estas publicaciones fueron recientemente borradas por el propio cantante, quien tiene el libre control de su cuenta oficial de 'X'.

Sin duda, el reciente conflicto entre Hamás e Israel a sacado a relucir las distintas posturas de las figuras del espectáculo internacional, sobre todo la de Mia Khalifa y la de Jhay Cortez, quienes no dudaron en atacarse en redes sociales.