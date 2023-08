Johanna San Miguel exige a las autoridades justicia para mascota acuchillada en La Victoria: "Pongan mano dura"

La conductora de 'Esto es Guerra', Johanna San Miguel, utilizó sus redes sociales para exigir a las autoridades correspondientes justicia por la mascota que fue cruelmente acuchillada en La Victoria por un sujeto que responde al nombre de Alonso Santa Cruz.

Un trágico acto de maltrato animal se registró en el distrito de La Victoria, donde todos los vecinos quedaron consternados y exigieron justicia para una indefensa mascota que fue acuchillada en plena vía pública. El incidente fue registrado por uno de los cómplices del agresor a través de una transmisión en vivo mediante Facebook.

De igual manera, la conductora del reality de América Televisión, Johanna San Miguel levantó su voz de protesta y exigió a las mano dura para los casos de maltrato animal.

Cabe resaltar que esta historia de Instagram lo publicó antes de que el veterinario encargado del bienestar de la perrita indicara que aún estaba con vida, pero que podría no volver a caminar. Por otro lado, la presentadora remarcó que la violencia contra los animales es constante.

"Cuando lo vi (el video donde se acuchilla a la perrita) también me pareció perturbador, pero es la realidad y no podemos tapar el sol con un dedo [...] La ley de esterilización no es suficiente, necesitamos proteger a estos seres indefensos", enfatizó la rubia.