Josi Martínez explota por comentario de seguidora sobre su orientación sexual ¿Qué dijo?

Josi Martínez volvió a cusar polémica en redes sociales. Esta vez, el influencer no se quedó callado y le respondió fuerte y claro a una seguidora que lo cuestionó por su orientación sexual.

Tiktoker explota por comentario de usuaria

El reconocido tiktoker cuenta con miles de seguidores en sus diferentes redes sociales, sorprendiendo a más de uno con su reciente participación en el popular programa gastronómico 'El Gran Chef Famosos'. A pesar de las críticas, Josi ha sabido salir adelante y ahora se ha convertido en uno de los favoritos de dicho espacio televisivo.

No obstante, existe todavía cierto sector de usuarios en las redes sociales que no dudan en criticarlo con comentarios negativos y sobre todo homofóbicos. Es así que, Josi Martínez decidió no callar más y responder fuerte y claro a quienes le tiran el famoso 'hate'.

Esta vez, la usuaria @mmsimportaciones comentó una de las fotografías del influencer, criticándolo por su orientación sexual e incluso respaldándose bajo un conocido texto de la Biblia.

"(1 Corintios 6: 9 - 10) Joven, Dios no te hizo gay, esa obra te la hizo el diablo, que el Todopoderoso te reprenda, puedes ser sanado y curado en el nombre de Jesucristo. Hazlo pronto antes que empiece el gobierno del anticristo, que el Señor lo reprenda. Dios te bendiga", escribió la segudora.

Sin duda, esto motivó a que el popular creador de contenido responda con un contundente mensaje a la mujer y sobre todo la expusiera en sus historias de Instagram.

"No sean como esta ridícula por favor. Calla coju**", fue el contundente mensaje que dejó Josi para la usuaria.

Josi dedica conmovedor mensaje a su madre

A través de sus redes sociales, el influencer compartió una serie de fotografías junto a su madre, a las cuales incluyó un extenso y emotivo mensaje.

Es así que, Josi agradeció a su progenitora por todo el apoyo que le ha brindado desde que se inició en las plataformas digitales. Además, por alentarlo a cumplir sus sueños cuando sentía que iba a decaer.

"Gracias mami por ser la persona que siempre ha estado ahí alentándome para seguir luchando por cumplir mis sueños aun cuando yo dudaba de mi mismo", escribió Josi para su madre.

Actualmente, Josi Martínez atraviesa un gran momento como artista; sin embargo, no es ajeno a las críticas sobre su orientación sexual en las redes sociales, como lo hizo una misteriosa seguidora.