Josi Martínez explota contra sus 'haters' en medio de pelea con Giacomo Bocchio: "Sus comentarios de m***a"

Josi Martínez se ha mantenido en el ojo de al tormenta estos últimos días después de anunciar que había pasado malos momentos durante su participación en la tercera temporada de "el Gran Chef: Famosos" supuestamente por malos tratos de Giacomo Bocchio, ante esto, muchos cibernautas lo criticaron en redes sociales y el tiktoker explotó contra ellos.

Como se recuerda, hace poco el influencer afirmó que en alguna oportunidad se sintió tan mal tras terminar un día de grabación del programa de Latina porque hubo un jurado que lo hizo sentir mal e incluso, dijo que había terminado llorando por ese motivo.

Después de narrar el incómodo momento que vivió en el programa de cocina de Latina, el influencer recibió el apoyo de varios de sus fanáticos, sin embargo, hubieron otros que los atacaron y expresaron su rechazo hacia sus declaraciones.

Esta situación generó que Josi se pronuncie mediante su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter, donde perdió el control e insultó a las personas que lo critican.

"Basta de decirme que no debí expresar como me sentí, si yo me siento mal en algún momento lo voy a hablar , mi mamá siempre me enseñó a no quedarme callado y si alguien me trata mal lo diré así que ahórrense sus comentarios de mi** porque jamás me callaré y soporten", escribió.