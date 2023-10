¿Josimar y María Fe Saldaña volverán a ser padres? Esta sería la evidencia

Desde que el cantante Josimar se mudó a Estados Unidos junto a su actual pareja María Fe Saldaña, ambos se mantienen alejados de los escándalos. No obstante, un reciente video viralizado causó sorpresa a sus seguidores ¿Qué pasó?

Mediante redes sociales, la exreportera de espectáculos Kathy Sheen analizó las recientes imágenes que compartió la pareja de Josimar en su cuenta oficial de Instagram.

Al respecto, la mujer de prensa no pudo evitar mostrarse asombrada al ver que María Fe Saldaña tendría una ligera 'pancita abultada' como si estaría en la dulce espera.

En seguida, se preguntó si la razón de esa 'pancita' sería por comer demasiado o porque realmente se encuentra esperando a su segundo hijo con el cantante de salsa Josimar. Además, dejó una encuesta para que sus seguidores también opinen respecto a las imágenes.

Finalmente, volvió a dar nuevamente su versión, asegurando que si la 'pancita' fuera por comer mucho no se vería de la forma en la que se aprecia en el video compartido ¿Josimar habrá decidido agrandar su familia?

"Esa pancita a mí me parece más de embarazada porque no es que tienes un rollito y te sale la 'cartucherita' en la parte de abajo. Ella tiene una pancita toda redondita. No puede ser, de repente en los 'United' decidieron agrandar más la familia. Para Josimar este sería su cuarto o quinto hijo, no sé", enfatizó la exreportera.