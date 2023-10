Jossmery destruye a Paolo por reclamarle romances con futbolistas: "Si, pero no te contagiaron nada"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Se dijeron de todo. Paolo Hurtado y Jossmery Toledo siguen enfrentados en una batalla mediática y anoche, el 'Caballito' mostró nuevos chats en el que encara a la modelo por haber tenido aventuras o romances con algunos futbolistas nacionales y extranjeros.

En las conversaciones de WhatsApp que Paolo le entregó a la producción de Magaly, se puede leer que él confronta a la modelo por sus pasadas experiencias amorosas con jugadores como Jean Deza, Franco Medina y James Rodríguez y le aclara que no podría tener una relación con alguien que ha estado con más de 8 jugadores.

La discusión entre Paolo y Jossmery

"Magaly TV, la firme" mostró al aire un chat en el que la pareja discutía por temas de sinceridad, respeto y lealtad; además, un último mensaje de Jossmery llamó la atención.

Jossmery: Yo lo único que te pedí en todo esto fue sinceridad, lealtad, nada más, esas cosas no las pudiste dar ni con tu dinero.

Paolo: 9 (futbolistas) conmigo 10 y no sé si habrá otro.

Jossmery: ¿Conoces a todos? Porque te los dije

Paolo: Sabía de 7, conmigo 8. No podría estar con alguien que ha estado con nueve futbolistas.

Jossmery: Sí, pero no te contagiaron nada.

Este último mensaje de la expolicía llamó la atención de Magaly Medina, quien expresó se preocupación con un breve mensaje. "Wow, que fuerte". Asimismo, Paolo y Magaly evitaron mencionar a los jugadores con los que Jossmery habría estado involucrada.

¿Jossmery estuvo con otro futbolista casado?

en otro momento de la entrevista, Paolo Hurtado volvió a comentar que no tenía pensado formalizar con Jossmery porque no la tomaba en serio al saber que era una mujer que "salía con varios hombres".

"Yo le dije a ella que no podía tener una relación seria con una persona que ha estado con tantos futbolistas, porque es mi forma de pensar. Eso fue lo que le dije. Ella menciona a los jugadores, yo no", expresó el 'Caballito'.

La conductora de espectáculos quedó sorprendida al ver los chats de WhatsApp que el jugador de Cienciano mostraba en televisión, ya que al parecer, entre los nombres que leyó, estaría el de un futbolista peruano que "parecía tener un matrimonio feliz", pero decidió mantenerlo en confidencialidad por temas legales.

Es así que, Paolo descartó completamente la idea de haber tenido la intención de formalizar a Jossmery Toledo como pareja, ya que aseguró que no podría tener algo serio con alguien que ha estado con 9 futbolistas.