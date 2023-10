Jossmery Toledo amenaza con mostrar chats de Paolo Hurtado: "Creo que ya debería decir la verdad"

¡No piensa quedarse callada! Jossmery Toledo se ha pronunciado por primera vez desde que fuera ampayada con Paolo Hurtado en marzo de este año. La modelo arremetió contra el futbolista y hasta amenazó con mostrar varios chats que dejarían mal parado al popular 'Caballito'.

Hace unos días, Paolo Hurtado acusó a Jossmery de haberle hecho brujería para lograr un acercamiento y relación con él; esa declaración hizo que la expolicía explote y lo enfrente, asegurando que realmente se enamoró de él, pero no valió la pena.

La expolicía conversó con un programa de espectáculos y explicó que guardó silencio durante mucho tiempo, pero llegó el momento de no quedarse callada. Además, negó haber tenido la culpa de que Paolo Hurtado y Rosa Fuentes hayan terminado su relación matrimonial de varios años y con 3 hijos de por medio.

"Este tema me ha perjudicada bastante, me ha perjudicado de manera tonta porque no salió a defenderme, no mostró pruebas, no saben cómo han sido las cosas, y por estar enamorada y enganchada, y pues seguíamos en una relación que hace poco hemos terminado", afirmó a 'A&F'.