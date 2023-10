Jossmery Toledo se burla del baby shower de Rosa Fuentes en chat con Paolo Hurtado: "Que ridiculez"

26/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paolo Hurtado y Jossmery Toledo se han destruido públicamente en los últimos días después de presentarse en dos programas de televisión distintos para contar detalles inéditos de su relación. Ahora ha salido una nueva conversación en la que la expolicía de burla del baby shower que Rosa Fuentes organizó hace pocas semanas.

Como se sabe, la esposa del 'Caballito' realizó una fiesta poco antes de la llegada de su tercer hijo junto al futbolista y en dicha celebración, Paolo le dedicó algunas canciones y hasta le llevó regalos para su nuevo retoño.

Jossmery raja de baby shower de Rosa Fuentes

Parece que la celebración prenatal de la empresaria no le cayó nada bien a la modelo, pues tras ver los videos que se volvieron virales en redes sociales, arremetió con fuerza Paolo Hurtado y le reclamó por asistir al baby shower.

"Oye de verdad anda con tu show por otro lado. Cada vez me motivas a ser más mierda, créeme que te va doler cuando en realidad esté con otro", escribió.

Enseguida, la expolicía se comparó con Rosa Fuentes y encaró a Paolo por haber llevado a la prensa a la celebración por la pronta llegada de su tercer hijo.

"Mira la diferencia entre tu mujer y yo. Yo siendo de la tele no estoy ahí, no invito a gente del canal para que graben el baby shower. Qué ridiculez", manifestó.

Paolo le daba 5 mil soles mensuales a Jossmery

En su reciente participación en 'Magaly TV, La Firme', Paolo Hurtado confirmó la versión de Jossmery Toledo sobre la cantidad de dinero que ella pedía para mantener su relación con él. Según el futbolista, la modelo había fijado un monto de 5000 soles mensuales como una condición en su relación, y dejó a la imaginación de la audiencia el propósito de ese dinero.

Sin embargo, horas antes Jossmery Toledo explicó que el dinero que recibía no era una gran suma en comparación con lo que ganaba en eventos públicos. Además, subrayó que no le pedía el dinero, ya que consideraba que como su pareja, no había nada de malo en que él quisiera ayudarla económicamente, especialmente para evitar la exposición mediática del que era víctima por haber ampayados en Cusco.

De esta forma, Jossmery Toledo y Paolo Hurtado han enfrentado sus versiones en televisión nacional, sin embargo, no se conocía que la expolicía había despreciado el baby shower de Rosa Fuentes.