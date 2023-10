Jossmery Toledo denuncia que recibe insultos de amiga de Rosa Fuentes: "Fuiste a la amante, p***a sucia"

Jossmery Toledo continúa en el ojo de la tormenta después de contar detalles privados de su relación con Paolo Hurtado, Ahora, la modelo ha mostrado chats en los que se evidencia que el entorno de Rosa Fuentes la insulta y agrede, por lo que ha usado estas pruebas para solicitar medidas de protección a su favor.

Como se recuerda, la semana pasada el pelotero y la expolicía dieron mucho que hablar después que se presenten en "Magaly Tv, la firme" y "Amor y fuego" respectivamente, para contar su versión de los hechos y ambos se acusaron mutuamente de ser mentirosos, aprovechados, entre muchas otras cosas.

El programa conducido por Rodrigo Gonzáles mostró esta tarde, algunas conversaciones en las que una amiga muy cercana a Rosa Fuentes, Melissa Saldívar, la insulta de forma muy agresiva.

En otro texto, Melissa vuelve a hacer énfasis en que Jossmery se metió en la relación de su amiga y el 'Caballito', además, le desea algo muy desagradable.

"Pe**a sucia no te da vergüenza meterte con hombres casados. Que poco te valores se ve que eres una ninf***na de porquería, vergüenza das como mujer (...) Cualquier día te meterán un rocoto en la c**** para que se te quite lo c**** que eres", escribió.