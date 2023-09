Jossmery Toledo lamenta el mal uso que dio a los anabólicos: "No lo hagan sino quedarán como yo"

La expolicía Jossmery Toledo reapareció e hizo uso de su cuenta de Instagram para explicar que su voz ronca se debe al haber tomado anabólicos sin la información adecuada.

Un seguidor se mostró preocupado por la salud de la exconcursante de reality y no dudó en preguntarle el motivo real del porqué tenía su voz tan cambiada, por lo cual Jossmery aprovechó en responderle y dejar en claro a todos qué le había pasado.

A través de sus historias en redes sociales, admitió que recibió un asesoramiento deficiente por parte de su equipo y utilizó los anabólicos de manera incorrecta durante su faceta como fisicoculturista, lo que resultó en que su voz se volviera más ronca y grave.

También señaló que el cambio radical de su voz sería irreversible, por lo cual alertó a todos de no automedicarse y si deseaban consumir este tipo de sustancia deberían ir con un buen especialista que siempre les mantenga informados y si es posible pedir una segunda opinión.

Jossmery Toledo volvió a reiterar que el uso de anabólicos solo deberían ser usados por personas que buscan competir como fisicoculturistas, pero siempre bien asesorados para que no terminen como ella con problemas de salud u otro malestar que les pueda impedir cumplir sus sueños.

"Tienen que asesorarse muy bien, qué cosa les va bien, que no, bueno... para las personas que quieren competir, para las que no, no les recomiendo utilizar nada de fármacos, por eso tienen que informarse bien con quién van a asesorarse, no lo hagan por hacer, por favor, sino van a quedar así o peor", agregó.