Jossmery Toledo ningunea a Paolo Hurtado: "Ni siquiera es futbolista top, como Jefferson"

25/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La expolicía y modelo peruana, Jossmery Toledo volvió a remecer la farándula local al afirmar que Paolo Hurtado fue quien la contactó primero, porque ella no tenía ni idea de quién se trataba, porque no lo consideraba un futbolista de gran importancia como otros.

Lo compara con Farfán y Pizarro

En una entrevista a nivel nacional, Jossmery no dudó en salir con pruebas en mano y arremeter contra el popular 'Caballito', cansada de que la noche anterior él la dejara como la amante públicamente y "la mala de la historia".

"Ni siquiera sabía quién era Paolo Hurtado porque ni siquiera es un futbolista top como Jefferson Farfán o Claudio Pizarro. No sabía ni en dónde jugaba. Él me quería conocer hace mucho tiempo, me daba likes en redes sociales", expresó la modelo al programa de espectáculos 'A&F'.

¿Él la buscó primero?

Jossmery Toledo expresó que fue el futbolista quien la contacta primero a través de unos amigos en común y por ello, luego, decide tener el gesto de saludarlo por su cumpleaños, y no como él afirmó a las cámaras de "Magaly TV: La Firme".

"No puedo recuperar los mensajes, pero él borra todo. Yo lo saludé porque antes ya habíamos hablado. Él me pide mi número y se lo pasé. No le tuve interés, pero me escribía y me llamaba", expresó.

Asimismo, recalcó que al inicio de conocerlo no tuvo una buena impresión suya e incluso lo consideró como una persona déspota.

"No me daba tanto interés. No me gustó su primera impresión, se mostró muy déspota. Me pidió un beso en una reunión de amigos, como si fuéramos algo. Ya luego me empezó a mandar regalos a mi casa", remarcó la expolicía.

¿Jefferson Farfán y Jossmery juntos?

En medio de las respuestas a Paolo Hurtado, Jossmery Toledo fue cuestionada por su cercanía con el futbolista Jefferson Farfán, esto después que ella contara que el 'Caballito' la celara por estar cerca de la 'Foquita' en un box de un concurrido local nocturno.

"Él me empieza a reclamar porque justo al costado mío estaba el box de Jefferson Farfán y yo estaba al costado de Jefferson, y me le encuentro a la hermana (de Paolo Hurtado) más abajo. Él estaba también a lado mío, pero a Paolo le entró celos y comenzó a escribirme muchas cosas", contó la modelo, negando rotundamente haber tenido más que una simple amistad con la 'Foquita'.

De esta manera, Jossmery Toledo no se guardó nada y decidió salir públicamente a responderle a Paolo Hurtado con pruebas, señalando que fue él quien la contacta primero porque ella no tenía ni idea de quién era y no lo consideraba un gran futbolista.