¿Julián Zucchi olvidó a Yiddá Eslava? Actor se sincera sobre su futuro amoroso

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se encuentran en medio del ojo público tras su reciente separación. Al respecto, el actor argentino decidió revelar cuáles son sus planes ahora que puso punto final a su relación de 11 años y se encuentra viviendo en un departamento de soltero.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Zucchi compartió con sus seguidores una serie de fotografías donde aparece junto a sus hijos Tomás y Maro, quienes son fruto de su larga relación con Yiddá Eslava.

En la descripción de dicha publicación, el exParchis señala que la prioridad para él en este momento son sus hijos y su salud tanto mental como física, dejando bastante de lado su futuro amoroso.

Como se sabe, tanto Julián como Yiddá anunciaron que por el bienestar de sus hijos, su relación como padres continuará de la mejor manera. Además, aseguraron que los proyectos que tenían en pareja seguirán en marcha.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se conocieron en febrero del 2012 cuando ambos participaban en el recordado programa 'Combate'. El argentino llegó al Perú con el objetivo de reemplazar a Miguel 'Conejo' Rebosio, quien en ese entonces era capitán del 'equipo Rojo' donde la actriz nacional competía.

Según declaraciones del propio cantante, su estadía en nuestro país estaba pactada para un corto tiempo. Además, atravesaba una crisis con su entonces pareja, la hermana de su compatriota Martín Terrone.

"Yo no quería tener una relación con nadie porque pensé que me regresaba a los dos meses. Me acuerdo que yo tenía una novia que se quedó en Argentina y me dejó porque me vine (al Perú). Habíamos como que medio terminado y estando. Después ella vino a querer reconciliarse, pero no pudimos", contó al podcast Com FM.