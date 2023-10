Julinho se ofrece a dar clases de español personalizadas a Oliver Sonne

10/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reconocido exfutbolista internacional, Julinho, ha sorprendido a todos al anunciar que está dispuesto a asumir un nuevo rol en su vida: el de profesor de español. ¿Su estudiante destacado? Nada menos que Oliver Sonne. La pareja de Brenda Carvalho ha manifestado su entusiasmo por compartir su conocimiento del idioma de manera personalizada con el seleccionado peruano. Esta inesperada oferta ha generado gran interés en el mundo del entretenimiento y el deporte.

Nuevo rol en la vida de Julinho

La incorporación de Oliver Sonne a la selección peruana de fútbol ha generado una gran variedad de reacciones entre los aficionados y expertos en el deporte a lo largo y ancho del país. El lateral de origen danés se ha convertido en el tema central de discusión en el último episodio de 'Equipo F', el programa de ESPN Perú, donde los panelistas evaluaron su posible impacto en el equipo dirigido por Juan Reynoso y cómo sería su acogida entre sus compañeros.

Una de las cuestiones que no pasó desapercibida fue el idioma, ya que Oliver Sonne no habla español. Al respecto, el reconocido exfutbolista brasileño Julinho, con un español no perfecto, aprovechó para hacer una divertida propuesta.

"Sonne es un tipo carismático, ya conquistó a la gente, al grupo. No habla español, pero después te voy a enseñar. No te preocupes", expresó entre risas, generando la complicidad y el buen humor de sus compañeros.

Guerrero sobre convocatoria de Oliver Sonne

La selección peruana se encuentra actualmente en pleno entrenamiento en las instalaciones de la Villa Deportiva Nacional, y una de las novedades del fin de semana fue la incorporación de Oliver Sonne y Paolo Guerrero. Por lo tanto, el delantero y capitán de la selección fue consultado sobre la reciente adición del lateral peruano-danés, y no titubeó al dar su respuesta.

"Queremos que Oliver Sonne se sienta cómodo con el grupo y que sude la camiseta, es lo que se le pide", declaró Guerrero en conferencia de prensa, refiriéndose a Oliver Sonne, el nuevo futbolista de la 'Bicolor'

Es relevante destacar que desde la llegada de Sonne a Perú, el futbolista ha estado entablando conversaciones con algunos de sus compañeros, particularmente con Yoshimar Yotún, quien lo saludó con algunas palabras en inglés. Este gesto se volvió viral en las redes sociales.

La llegada de Oliver Sonne a la selección peruana representa un nuevo capítulo en la historia del equipo y despierta expectativas sobre cómo se desenvolverá en el campo de juego y cómo superará las barreras del idioma en un ambiente donde la comunicación es esencial.