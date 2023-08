¡Juntos pero no revueltos! Austin descarta convivir con Flavia Laos: "En un mismo sitio, no"

16/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Austin Palao y Flavia Laos son, sin duda, una de las parejas más queridas en las redes sociales. Ellos acaban de cumplir un año de relación sentimental, y pese a ello, el influencer aclaró que, por el momento, no está en sus planes convivir con la modelo.

Descarta convivencia con Flavia

En la última edición de 'América Hoy', el chico reality fue entrevistado por las cámaras del programa y sorprendió a más de uno con sus declaraciones.

Además de referirse a su actual relación, Austin fue cuestionado respecto a una posible convivencia con Flavia Laos por el tiempo que ya tienen como pareja.

Sin embargo, esa posibilidad fue inmediatamente descartada por el influencer, quien considera que mudarse con la modelo no está entre sus planes.

"No está planeado, igual convivimos siempre (...) hay convivencia sí, pero eso de vivir en un mismo sitio y con las cosas no, aún no", señaló tajantemente el hermano de Said Palao durante la entrevista.

Al oír sus declaraciones, la conductora Janet Barboza no tardó en bromear con la respuesta que Austin le dio a su reportera mientras que Ethel Pozo mostró una actitud más comprensiva y aplaudió la decisión del influencer.

"Estan felices viviendo así, cada uno en su casa y no hay responsabilidades", expresó la hija de Gisela Valcárcel.

Austin le dedicó tierno mensaje a Flavia por su cumpleaños

A través de sus redes sociales, el modelo compartió una serie de fotos en las que aparece con Flavia Laos disfrutando de unas vacaciones en distintos puntos de Estados Unidos.

Esto, luego de que la cantante recibiera varios saludos por parte de sus familiares, amigos y fanáticos debido a la celebración de su cumpleaños número 26.

"We have each other, everything else is noise", se lee en la publicación compartida. Dicho mensaje se traduce como: "Nos tenemos el uno al otro, todo lo demás es ruido".

Seguido a ello, Flavia respondió con palabras llenas de cariño hacia el ganador de una de las categorías de los 'Premios Heat 2023'.

"Te amo mi vida, qué lindos momentos, lo demás es puro ruido", comentó.

Con este mensaje y el reciente viaje que hicieron por el cumpleaños de la modelo, la pareja descartó los constantes rumores de la posible separación.

Sin duda, Flavia Laos y Austin Palao atraviesan un buen momento en su relación; sin embargo, el influencer aclaró que, por el momento, no tiene pensando convivir con la modelo.