Karen Schwarz confiesa que no dejaría sus sueños por Ezio Oliva: "Yo me amo más"

En la reciente edición de 'América Hoy', Karen Schwarz se presentó como invitada para brindar detalles de su relación, su trabajo, entre otras cosas más. No obstante, llamó bastante la atención al referirse a su actual esposo Ezio Oliva.

En medio de la entrevista, se le preguntó a la expresentadora de televisión si estaría dispuesta a mudarse a otro país para poder estar más cerca de Ezio pues, debido a su agitada carrera como cantante, viaja constantemente fuera del país y por varias semanas.

Al respecto, la exreina de belleza señaló que como pareja ya tienen todo coordinado. Esto, debido a que el cantante se mudó a España por un mes para cumplir con sus contratos. Por ello, Karen contó que, luego de 15 días, ella viajará con sus hijas para que puedan pasar tiempo juntos por el cumpleaños de Ezio Oliva.

Seguido a ello, aseguró que no dejaría sus sueños para estar al lado de su esposo. A pesar de que lo ama y considera que es el hombre su vida, tiene muy claro que ella misma es su prioridad.

"No (no lo dejaría todo por un hombre) ahora yo lo puedo amar y lo amo porque es el hombre de mi vida. Sin embargo, yo me amo más", afirmó la exreina de belleza.