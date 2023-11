Karen Schwarz llora al hablar sobre posible infidelidad de Ezio Oliva: "Le he dicho que se quede conmigo"

20/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ezio Oliva y Karen Schwarz son una de las parejas más sólidas de la farándula peruana, pues llevan más de 10 años de casados y tienen 3 hijos de por medio. Sin embargo, unas recientes declaraciones de la exconductora de TV han levantado polémica, debido a que se refirió a una posible infidelidad del cantante y hasta lloró al hablar del tema.

Hasta ahora, Karen y Ezio se habían mantenido viviendo juntos, pero hace poco el exintegrante de 'Adammo' se mudó a España para promocionar su carrera musical, lo cual provocó que la pareja tenga que llevar su relación a distancia, mantener contacto por videollamadas y tiernos mensajes en redes sociales.

¿Qué dijo Karen sobre la posible infidelidad de Ezio?

La exconductora de 'Espectáculos' aseguró que está muy segura del amor que su esposo siente por ella, pero aún así no descarta que en algún momento él le pueda ser infiel y atravesar uno de los momentos más dolorosos como pareja.

"Yo no me ciego a decir que Ezio no me pueda ser infiel o que yo le pueda ser infiel, eso está en el día a día. Jamás diría que no (pasaría una infidelidad). Pero hoy yo estoy comprometida con Ezio, amo a Ezio, lo admiro y respeto. ¿Por qué soltar al hombre que amo por una aventura de una noche?", declaró.

En ese sentido, la modelo e influencer afirmó que no podría estar con una persona que no la respeta y no la valora, por lo que prefiere que Ezio le diga la verdad antes de ser infiel con alguna otra mujer.

"Yo le he dicho que se quede conmigo porque es feliz. Yo no quiero un hombre a mi lado que no me admire, que no me quiera, que no me respeta. Prefiero que me diga que no me ame a enterarme de que lo nuestro se murió. Es difícil, pero siempre lo conversamos", agregó.

Finalmente, Karen fue consultada sobre su perdonaría una infidelidad de Ezio, a lo que dijo que no podría responder eso ahora y resaltó que si llega a pasar por esa situación, tomará la decisión teniendo en cuenta lo que su corazón y su cabeza consideren adecuado.

Es así que, Karen Schwarz de sinceró sobre una posible infidelidad de Ezio Oliva, quien actualmente vive en España por temas laborales, y dijo que preferiría que el cantante sea sincero con sus sentimientos respecto a ella antes de traicionarla.