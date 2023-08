Karla Tarazona envía consejo a Maju Mantilla: "No mandes comunicado y deja que las cosas pasen"

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de que Maju Mantilla enviara un nuevo comunicado en el que afirma encontrarse distanciada de su esposo desde antes del ampay, la conductora Karla Tarazona decidió enviarle un sabio consejo para que pueda afrontar esta penosa situación.

Brindó su opinión

Karla Tarazona dio su opinión respecto al nuevo comunicado de la conductora de 'Arriba Mi Gente', señalando que en un matrimonio, muchas veces las parejas suelen mantener la esperanza de arreglar las cosas hasta el último momento.

"En una relación de matrimonio, lo último que se pierde es la esperanza. Nadas hasta el final, hasta que sientas que no hay nada más que hacer. Si sientes que ya no hay amor, respeto y lealtad, ya no hay más", expresó la conductora.

Asimismo, la también influencer se animó a darle un breve pero sabio consejo a la exreina de belleza para evitar que las personas sigan opinando de su matrimonio sin conocer cual es la verdad.

"Si no vas a hablar, no mandes comunicado y deja que las cosas pasen", señaló la ex del empresario Rafael Fernández.

En esa misma línea, mencionó que, si de repente la modelo evita hablar es por los contratos que tiene con diferentes marcas que muchas veces las limita en brindar declaraciones porque evitan los escándalos.

"Su vida nunca ha sido expuesta, solo han mostrado los momentos felices. Ella guarda silencio y no habla (de) las cosas porque trabaja con muchas marcas y a algunas no les gusta los escándalos", aseguró.

¿Qué decía el nuevo comunicado de Maju Mantilla?

El mensaje enviado por Jorge Fernández, representante de Maju Mantilla, detallaba exactamente la actual situación que atraviesa el matrimonio de la conductora de 'Arriba Mi Gente'.

"Sobre el comunicado respaldando a su esposo, es porque ella dice conocer a Gustavo a la perfección asegurando que el va hace años a ese gimnasio, ella ha ido a acompañarlo varias veces. El comunicado que publicó no significa que su relación continua normal sin problemas, no asuman cosas que no son", se lee en el documento.

Fernández aseguró también que Maju y su esposo ya tenían problemas desde antes que salieran las imágenes del programa de Magaly Medina.

"Ellos están distanciados ya hace un tiempo, antes de que salgan todas estas imágenes ellos ya venían con problemas. Sobre su situación sentimental, Maju no va a emitir ningún comunicado si es que estuviesen separados o tomándose un tiempo para estar solos, todos lo van manejar en privado", finalizó.

Debido a esta situación, muchos artistas se han tomado el tiempo de opinar al respecto, siendo Karla Tarazona una de ellas, por lo que no dudó en enviarle un consejo a Maju Mantilla.