Karla Tarazona revela cómo superó su divorcio con Rafael Fernández: "Lo bloqueé por todos lados"

Karla Tarazona parece no tener suerte en el amor, ya que desde hace muchos años ha tenido diversas parejas y no le ha ido del todo bien; su última pareja conocida fue el empresario Rafael Fernández, de quien se divorció a finales del año pasado y ahora ha revelado en una entrevista cuál fue su proceso de duelo.

La conductora de "Préndete" brindó una entrevista en el podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde habló abiertamente sobre su exesposo Rafael Fernández, con quien llevó un tórrido romance durante los dos primeros años de la pandemia.

Como se recuerda, todo parecía bien en el matrimonio de la también locura de radio; sin embargo, en agosto el 2022, la pareja sorprendió con un comunicado donde anunciaban su divorcio; esto habría lastimado los sentimiento de Karla, pero según ella, aplicó una táctica con la que logró olvidar al popular 'huevero' en solo 6 meses.

"Me separé un viernes, lloré un sábado y domingo, y el lunes me levanté, se acabó (...) Cuando empezaron a salir los comentarios que la otra parte hacía, empecé el contacto cero, no solo para mí, sino también para mis hijos, para todo lo que tenía que ver con mi entorno más cercano. Bloqueé por todos lados", contó en un inicio.

Seguido de eso, comentó que cuando ella termina una relación, elimina todo rastro o vinculación con esa persona para que el proceso de superación pueda ser lo más rápido posible.

"Yo cuando me separo, se me resetea el chip y empiezo de cero, no queda ni registro de la cuchara que hay en la cocina. Cambio absolutamente todo, regalo y vendo. Por eso, solo tenía 15 días para pensar a dónde me iba a ir, qué iba a hacer con los niños y cómo quería que me vieran", concluyó.