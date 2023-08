Karla Tarazona revela por qué no volvería con sus exparejas: "Destierro totalmente"

19/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Karla Tarazona estuvo como invitada en el podcast de la psicóloga Lizbeth Cueva y reveló los verdaderos detalles por los que no volvería con alguna de sus exparejas.

Se confiesa

Según manifestó Karla, con el tiempo ha desarrollado el poder de sacar por completo a alguien de su vida. Esto, al darse cuenta que dicha persona no fue leal con ella. Y es que para la conductora de 'Préndete', la lealtad es un valor muy importante.

"Para mí la lealtad es importante. Antes que amar, prefiero la lealtad. Yo tengo un límite y he desarrollado con el tiempo eso de sacar las cosas de raíz", expresó.

Asimismo, recalcó que cuando la traicionan simplemente destierra a esa persona, asegurando que por ese motivo no ha vuelto con alguna de sus exparejas.

"Cuando me traicionan es como si no te hubiera conocido. Te saco y te destierro totalmente. Por eso con ningún ex he vuelto. Es preferible cortar de raíz y depende mucho de la fuerza de voluntad", agregó.

Karla reveló cómo superó divorcio con Rafael Fernández

Por otro lado, la conductora de "Préndete" habló abiertamente sobre su exesposo Rafael Fernández, con quien llevó un tórrido romance durante los dos primeros años de la pandemia.

Como se recuerda, todo parecía bien en el matrimonio de la también locutora de radio; sin embargo, en agosto el 2022, la pareja sorprendió con un comunicado donde anunciaban su divorcio; esto habría lastimado los sentimiento de Karla, pero según ella, aplicó una táctica con la que logró olvidar al popular 'huevero' en solo 6 meses.

"Me separé un viernes, lloré un sábado y domingo, y el lunes me levanté, se acabó (...) Cuando empezaron a salir los comentarios que la otra parte hacía, empecé el contacto cero, no solo para mí, sino también para mis hijos (...) bloqueé por todos lados", contó.

En seguida, comentó que cuando ella termina una relación, elimina todo rastro o vinculación con esa persona para que el proceso de superación pueda ser lo más rápido posible.

"Yo cuando me separo, se me resetea el chip y empiezo de cero, no queda ni registro de la cuchara que hay en la cocina. Cambio absolutamente todo, regalo y vendo. Por eso, solo tenía 15 días para pensar a dónde me iba a ir, qué iba a hacer con los niños y cómo quería que me vieran", concluyó.

Tal parece que, con el tiempo Karla Tarazona ha aprendido a sobrellevar las decepciones ocasionadas por sus exparejas, con quienes asegura la conductora no volverá.