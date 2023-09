Karla Tarazona sobre telenovela entre Aldo Miyashiro, Érika Villalobos y su hijo: "Ahora la familia factura"

El reciente anuncio de la novela protagonizada por Aldo Miyashiro y Érika Villalobos acaparó las distintas portadas de los medios de espectáculos, sobre todo porque el hijo de la pareja también se une. Es así que, Karla Tarazona no dudó en bromear con la situación.

En la reciente edición del programa 'Préndete', los conductores no fueron ajenos a comentar sobre la nueva entrega de Michelle Alexander que tiene como protagonista a Aldo Miyashiro, Érika Villalobos y el hijo de ambos.

Y fue precisamente Karla Tarazona, quien tomó con bastante humor la participación de la familia e incluso citó una parte de la canción que Shakira compuso con Bizarrap, adecuándola al contexto que viven los Miyashiro Villalobos actualmente.

"Esto ya no es 'las mujeres no lloran, las mujeres facturan', esto ahora es 'Las familias ahora ya no lloran, las familias ahora facturan'", dijo la conductora de 'Préndete', haciendo referencia a Aldo y Érika.