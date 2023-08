Karol G tuvo problemas con su vestuario y enseñó de más en pleno concierto: ¡Así fue su reacción!

La cantante colombiana Karol G tuvo un ligero inconveniente con su vestuario cuando daba un concierto en Las Vegas. La 'Bichota' no se percató del detalle y enseñó de más. Un video capturó el momento preciso y ya es viral en las redes sociales.

Sin duda, Karol G es una de las artistas femeninas urbanas del momento. La popular 'Bichota' se encuentra realizando su gira mundial que lleva por nombre "Mañana será Bonito", sin embargo, tuvo un ligero incidente con su vestuarios.

En su última presentación en Las Vegas, la colombiana se encontraba sumamente concentrada en su actuación cuando ocurrió el incidente. Durante su enérgica presentación, ella estaba moviendo sensualmente sus caderas cuando, al realizar un movimiento brusco con las piernas, el cierre de su pequeño short se abrió.

La intérprete de "Mientras me curo del cora" estaba luciendo prendas blancas de corta longitud, lo que expuso una parte de su cuerpo. Sin embargo, aparentemente no se dio cuenta del inconveniente y continuó bailando y disfrutando al ritmo del género pop, mientras el público disfrutaba su actuación.

Posteriormente, de manera discreta, Karol G se percató de lo sucedido y ajustó el cierre del short. Asimismo, sin hacer ningún gesto llamativo, se giró hacia un costado para abrocharlo nuevamente, lo que provocó una nueva ola de gritos por parte de la audiencia.

Sin perder el ritmo ni la energía, la artista continuó con su presentación, demostrando su compromiso y profesionalismo en el escenario. Si bien un episodio como este frente al público podría desconcertar a cualquier artista, la 'Bichota' fue elogiada por su profesionalismo al abordar la situación de manera ejemplar.

Como se recuerda, la cantante colombiana anunció que el álbum "Mañana será bonito: Bichota Season" estaría en todas las plataformas digitales y así fue. Karol G sorprendió con 10 nuevas canciones a todos sus fanáticos.

Uno de los temas más esperados es "Mi ex tenía razón", con la que se anticipaba que la cantante colombiana nuevamente haría referencia a la exrelación que tenía con Anuel AA.

"Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como en Fendi, y soy un maquinón, pero me tenían empty, me sentía fea como Betty y ahora soy pretty", es parte de la letra de la canción.