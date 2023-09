Katia Palma revela el motivo por el que decidió no tener hijos: "Soy muy buena tía"

Katia Palma cumplió 42 años hace poco y tiene una gran trayectoria en la televisión peruana, el cine y el teatro nacional, sin embargo, no se le conoce pareja y tampoco tiene hijos, por lo que en una reciente entrevista, ha confesado el motivo por el que decidió no tener descendencia.

La actriz cómica brindó una entrevista para "Café con Chevez", donde fue consultada sobre qué le parece la idea de convertirse en madre, ante esto, dijo que se considera una buena tía y se lleva bien con los hijos de sus amigas, pero ella tiene otras prioridades en la vida.

"No tengo hijos por una decisión personal, todo lo que gano es para mí. Creo que no quiero tener hijos... es una decisión. Soy muy buena tía, todos los hijos de mis amigas y mis sobrinos de sangre, me tiro, juego, gasto, me lo llevo de viaje pero después lo devuelvo", explicó la actriz.

En ese sentido, contó que ya ha tenido la experiencia de cuidar a un niño y le pareció una tarea bastante complicada y posiblemente sea una de las razones por las cuales no se ha animado a tener retoños.

"Un día mi hermana me pidió que me lo lleve dos semanas, pero no, dos días suficiente. Mi hermana nunca me molesta para quedarme con su hijo, pero cuando me lo pide, es porque de verdad lo necesita, y ahí viene la tía buena, entonces hago plan para que se canse", contó de forma divertida.