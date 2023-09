Katia Palma revela su secreto para perder peso de forma rápida: "Bajé entre unos 20 a 25 kilos"

Katia Palma es una de las actrices cómicas más reconocidas a nivel nacional y desde hace algunos años ha sorprendido a todos con su radical cambio físico, pero nunca se había atrevido a revelar el gran secreto que le hizo perder peso de forma rápida; sin embargo, en una reciente entrevista se animó a contar cuál fue su motivación para bajar de adelgazar y la forma en que lo consiguió.

La exjurado de "Yo soy" brindó una entrevista a un conocido medio de comunicación y fue consultada por varios temas, entre los que figura su repentino cambio físico, su paso por la televisión y hasta la historia de cómo decidió dejar su carrera de contabilidad para dedicarse a la actuación.

La actriz de 42 años reveló que hace poco tuvo un gran viaje a Europa en el que conoció diversos países como Italia, España y Francia, esto aprovechando que actualmente no tiene ningún proyecto en la televisión; además, dijo que no tuvo ningún pretendiente en el viejo continente.

"Yo me fui de turista nada más. Cuando voy en plan turista voy a conocer, a caminar, de hecho puedes ir a un bar, pero no, qué miedo... yo soy tranquila, ya soy una señora, ya estoy en base 4, tengo 42 (años)", contó Katia a Trome.

En otro momento de la entrevista, fue consultada si se ha sometido a algún retoque estético en el rostro y respondió que por el momento no, sin embargo, no descarta colocarse bótox en el futuro.

Asimismo, la también integrante de "Las monjas de Pataclaun" contó que se sometió a dos cirugías para perder peso; primero se hizo una liposucción y luego, se animó a realizarle una operación de manga gástrica porque tenía problemas de salud.

"La lipo me ha hice apenas nací jajaja, hace mucho tiempo fue. Lo que quería es que me amoldaran y le dije a mi amigo Lucho que me saque las almohaditas. Y ya hace dos años me hice la manga (gástrica) (...) Tenía el hígado graso, los triglicéridos y el colesterol que me estaba reventando y me daba miedo, una cirugía siempre da miedo" reveló.