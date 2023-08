Korina Rivadeneira se pronuncia tras participación en 'El Gran Chef Famosos': "Lo único que hacía era arepas"

En la última edición de 'Préndete', Korina Rivadeneira se presentó para sorprender a todos los presentes con su habilidad para preparar platillos venezolanos. Asimismo, habló de su participación en el popular reality 'El Gran Chef Famosos'.

Durante su visita, Kurt Villavicencio mejor conocido como 'Metiche' le preguntó a la modelo si se quedó con cierta frustación tras no lograr formar parte de la final del popular programa de cocina.

"Sí, por supuesto, a mí me encanta llegar hasta el final de manera exitosa. No llegué al final pero fui de las finalistas", dijo bastante segura.

Seguido a ello, Karla Tarazona también le pregunto a Korina sobre su experiencia en el programa conducido por José Peláez, obteniendo una sorpresiva respuesta de la actriz venezolana.

"Yo no cocinaba nada, lo único que sabía hacer era arepas. Aprendí muchísimo, solo sabía hacer salsas", comentó mientras freía la masa de arepas.

Como se recuerda, Korina fue eliminada de 'El Gran Chef Famosos' tras preparar una parihuela que no pudo convencer al jurado.

"No me quiero ir por nada del mundo; pero ya está hecho y hasta aquí llegué (...) Me voy a mi casa feliz; pero con esa espinita de que pude haber logrado más", dijo durante su eliminación.