Korina Rivadeneira revela de qué manera detecta que Mario Hart le miente: "Es fácil"

Una vez más, Korina Rivadeneira volvió a causar polémica al referirse a Mario Hart y la forma en cómo detecta que le está mintiendo. Esto, debido a que participará en un nuevo programa donde el reto es adivinar quién miente.

Recientemente se supo que Korina Rivadeneira participará en el programa '¿Cuál es el verdadero?', producido por Gisela Valcárcel. Es así que, en medio de una entrevista, la modelo venezolana contó si en algún momento ella fue capaz de mentir, asegurando que prefiere no relacionarse con ese tipo de actitudes que tarde o temprano lastiman a cualquier persona.

"Personalmente, prefiero no involucrarme en ese tipo de comportamientos. Siempre me enfrento a las injusticias y detesto cuando las personas actúan de esa manera, ya que sé que tarde o temprano van a causar daños a otros", dijo la venezolana.

Asimismo, Korina terminó confesando de qué manera detecta que su esposo Mario Hart le miente, afirmando que, pese a que puede darse cuenta fácilmente, el piloto de autos no suele tener esa conducta.

"Mario es fácil de detectar cuando miente porque, casi siempre, se muerde el labio inferior cuando lo hace. Pero no suele hacerlo, Mario se ha convertido en el mejor esposo y hombre que me ha podido dar la vida", dijo Korina, bastante segura de su esposo.

En otro momento, la venezolana afirmó ser una persona bastante ingenua, por lo que a lo largo del tiempo muchas personas han podido engalarla con facilidad; sin embargo, confía mucho en su intuición y en las energías que emanan las personas, por lo que a la más mínina sensación extraña prefiere alejarse, tal y como hizo con un amigo cercano.

"Siento que soy muy ingenua y que me engañan con facilidad, sin embargo, yo confío en mi intuición y he venido a ganar. (...) he aprendido a confiar en mi intuición al prestar atención a la energía que emana de las personas. Recientemente me di cuenta de que un amigo me estaba mintiendo, así que decidí alejarme por completo de él", reveló la exparticipante de 'El Gran Chef Famoso'.

Seguido a ello, fue consultada sobre qué haría si Mario Hart le es infiel, manifestando que tendría que vivir el momento para saber qué decisión tomar. No obstante, por el momento cree que no perdonaría nada.

"Creo que tendría que estar en ese momento, ahora, sin embargo, te diría que no perdonaría una infidelidad. Soy alguien que valora el respeto y si alguien demuestra que no me respeta o no me quiere, es mejor dejar todo y no hay vuelta atrás", concluyó.