Kyara Villanela atraviesa un difícil momento tras perder el Miss Teen Universe: "Defraudé al Perú"

Kyara Villanela participó este último fin de semana en el Miss Teen Universe, el cual tuvo lugar en Colombia y en el que resultó ganadora Lynette Arce-Garcia, representante de Cuba. Ante esto, la hija de Keiko Fujimori se encuentra muy apenada y expresó su pesar mediante redes sociales, donde dijo que siente como si hubiera "defraudado" a nuestro país.

La lideresa de Fuerza Popular se pronunció por primera vez sobre la participación de su hija en el conocido certamen de belleza y la felicitó por su desempeño, además, destacó sus virtudes que la hicieron merecedoras de varios premios dentro del Miss Teen Universe.

Enseguida, Keiko se refirió a la caída que su hija sufrió en una de las últimas pasarelas del certamen, dijo sentirse muy orgullosa de Kyara.

La nieta de Alberto Fujimori respondió la dedicatoria de su madre en la sección de comentarios y no pudo evitar expresar su profunda tristeza por haberse caído en la pasarela del certamen. Además, dijo sentirse muy afectada por los comentarios que recibe redes sociales y ha tomado la decisión de alejarse un tiempo para recuperar el ánimo.

"Gracias ma, pero igual me da tristeza que por una caída, todo mi desempeño durante la semana haya desaparecido y que el pensamiento de muchos peruanos haya cambiado al pensar que no me esforcé. Di todo de mi y no fue suficiente, solo necesito un tiempo para poder sanar y entender de que si no gane, es parte del plan de Dios y que tengo muchos más retos en la vida que enfrentar", respondió Kyara.