"La Casa de los Famosos": Wendy Guevara se consagra ganadora del popular reality mexicano

La noche del viernes 13, México se tiñó de gala y coronó a Wendy Guevara como la ganadora del reality de Telemundo, "La Casa de los Famosos" con más de 18.2 millones de votos a favor, derrotando así al peruano Nicola Porcella y llevándose el premio de 4 millones de pesos (alrededor de 800 mil soles).

La influencer Wendy Guevara se mostró agradecida con todos sus fans por el apoyo constante que le brindaron durante el certamen y no pudo evitar quebrarse y llorar de la emoción: "No lo puedo creer, Dios Mío", expresó entre lágrimas. También explicó que con su premio le gustaría poner un negocio a sus padres para que nunca más vuelvan a trabajar, como una taquería.

"Ya miré que el premio son 4 millones de pesos. (...) Es mucho dinero, yo no sé qué haría. Creo que primero me compraría una casa para rentar y vivir de esas rentas y obviamente, primero, ayudar a mis papás para que ya no trabajen nunca. Además también estaría bonito (ayudar) a una casa hogar y cosas así", señaló en una transmisión realizada con sus seguidores.