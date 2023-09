"La casa de Magaly": Revelan cuánto cuesta alquilar el lugar donde se graba el reality de convivencia

Figuras como Samahara Lobatón, Fiorella Retiz, Carlos Cacho y La Uchulú están dando que hablar en las últimas semanas debido a su participación en "La casa de Magaly", un reality de convivencia en el que 11 figuras del espectáculo estuvieron compartiendo durante varias semanas; esto hizo que un grupo de tiktokers ubique la vivienda y averigüen el cuánto cuesta alquilarla por varios días.

Según la cuenta de Tiktok "Telos recomiendo", la casa donde se grabó el reality tiene un costo de alquiler de 128 soles por noche y el precio es para dos personas; sin embargo, si la casa desea ser ocupada por un grupo numeroso, se ofrece la tarifa de 254 soles para 5 personas o 465 soles para 10 personas

Cabe resaltar que, los tiktoker indicaron que no era la primera vez que se alojaban en la vivienda, pero decidieron volver debido a que esa propiedad se ha vuelto famosa por albergar a varios personajes de la farándula peruana.

Asimismo, se menciona que el alquiler está con un precio promocional solo hasta el 7 de octubre y se puede reservar únicamente por Airbnb y tiene la ventaja que es 'pet friendly', tener piscina temperada y jacuzzi con hidromasajes.

Los cibernautas no fueron ajenos al video y se animaron a dejar sus comentarios sobre la casa; muchos de ellos interesados en alquilarla, mientras que otros dijeron que ya visitaron el lugar y dejaron sus reseñas.

"Es muy limpia y bonita la casa, fui en junio para el cumpleaños de mi sobrina", "Y como dijo Magaly que no era nada barata la casa", "Solo es para días de semana, los fines de semana tienen un precio regular", "Wow está súper barato. Yo quiero ir", "No incluye IGV y además, se tiene que dejar una garantía", se lee en comentarios?

La semana pasada, Magaly tuvo como invitada a Fiorella Retiz en su set y en medio de la conversación, la participante de "La casa de Magaly" reveló que tenía miedo porque gente allegada a Aldo Miyashiro la habría amenazado.

"Se acerca un amigo de él (Aldo), de su entorno y me llama para contarme que tenga cuidado, para alertarme, que mire bien, pero que me estaban siguiendo y que esta persona podría hacer cualquier cosa. No tengo nada que deberle a nadie y es la misma situación que viví. Esta vez me dijeron que me iban a hacer daño a mi", aseguró.