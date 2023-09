¡La engreía! Shakira revela que Piqué le hizo un millonario regalo cuando se rompió un diente

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Desde que Shakira y Gerard Piqué finalizaron su relación, la cantante colombiana aprovechó en enviarle contundentes dardos a su expareja mediante sus canciones. Sin embargo, en una reciente entrevista recordó una anécdota en la que el exfutbolista fue su mayor soporte.

Piqué solía calmar las frustraciones de Shakira

En entrevista con Billboard, la cantante internacional no solo habló de sus recientes temas sino que fue cuestionada sobre su pasada relación con Piqué, trayendo a su mente una anécdota donde el exfutbolista del Barcelona le hizo un costoso regalo debido a que se rompió un diente.

"Me acuerdo una vez Gerard me compró un anillo de brillantes porque me partí un diente en The Voice y estaba llorando tanto. Estaba inconsolable, también estaba embarazada y altamente hormonal", reveló la barranquillera.

No obstante, señaló que con el tiempo pudo aprender de esas situaciones, asegurando que ahora lo resolvería rápido y con una visita al dentista, pero llamó la atención al mencionar que ya no lloraría como antes 'cuando era feliz' ¿Extraña a Piqué?

"Ahora si me parto el diente creo que no pasa de ser un pequeño inconveniente que se resuelve con una visita al dentista. No creo que lloraría por dos días, como la hacía cuando era feliz", agregó.

Exbailarina acusa a Shakira de malos tratos y falta de pagos

Jenni García, exbailarina de Shakira, se presentó en el programa 'Sé Te Estuvo Di y Di', y no dudó en arremeter contra la colombiana, asegurando que no le guarda respeto debido a sus malos tratos con ella y sus demás colegas bailarinas.

"Ya no la respeto desde que trabajé con ella. Hice doce fechas con ella y no me pagó (...) te voy a decir algo: Hubiera trabajado con ella sin goce de pago, pero la manera en la cual nos trató a las bailarinas (...) nos volteaba la cara, no nos decía gracias. Nos regañó mucho y nos sacó del escenario", contó García.

Adempas, contó el mal momento que vivió cuando la intérprete de 'Hips Don't Lie' se dispuso a entrar a su camerino que hizo que García y su compañera se retiraran semidesnudas solo para que ella pueda usar el baño.

"Aparte fuera del cuarto (camerino), les decía a los de vigilancia: 'Si quiere no le hablamos, pero déjenos pasar', pues mi amiga estaba en tanga y yo tapándome mis chichis (senos) con las manos", expresó bastante enojada.

A pesar de dichas acusaciones, la reciente entrevista de Shakira dejó a más de un fanático sorprendido sobre todo por el recuerdo que mencionó e involucró a su expareja Gerard Piqué.