¡La espera terminó! Azucena Calvay y Jhonatan Chero dan la bienvenida a su bebé

En medio de la emoción y la alegría, Azucena Calvay y Jhonatan Chero finalmente dieron la bienvenida a su esperado bebé. Esta pareja, que ha compartido su emocionante viaje hacia la paternidad con sus seguidores, celebra hoy un nuevo capítulo en sus vidas lleno de amor y expectativas. En esta nota, te contamos todos los detalles de esta tierna noticia.

El anuncio llegó a través de las redes sociales de Jhonatan Chero Antón, quien compartió una tierna fotografía del nacimiento de su hijo, Jeremy Adriel. En la publicación, el músico expresó su emoción al dar la bienvenida a su "rey hermoso" al mundo.

Aunque Azucena Calvay no ha emitido una declaración oficial hasta el momento, la felicidad de la pareja es evidente en la fotografía compartida en sus redes sociales.

Los seguidores de la talentosa cantante no tardaron en expresar sus felicitaciones y buenos deseos a través de los comentarios en las publicaciones.

Azucena Calvay había mantenido su embarazo en estricto secreto, y su decisión de hacerlo se debe a razones personales que explicó en una entrevista previa.

La artista reveló que su llegada ocurrió antes de que saltara a la fama como cantante. Además, compartió sus motivos para mantener esta noticia en privado:

"Mucha gente me cuestiona y me dice 'por qué ahora', pero mi bebé fue mucho antes del inicio de mi carrera. (...) no lo comentaba porque a veces la gente, no todos, son un poco malos y evité eso", explicó.