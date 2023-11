¿La experiencia? Renato Rossini recomienda "no mandar packs" por una importante razón

Renato Rossini se ha convertido en el nuevo engreído de la farándula peruana después de su paso por 'El Gran Chef: Famosos'. En una reciente entrevista, el modelo recomendó a sus seguidores que no envíen sus 'packs' y explicó el motivo por el que se debería tener cuidado con las fotos íntimas.

El tiktoker fue invitado a participar del podcast 'Disculpen los ovarios' y en redes sociales se lanzó un adelanto de la que sería una de sus confesiones más picantes. "Les traemos un nuevo episodio donde no faltarán las risas ni confesiones, con nada más y nada menos que Renato rossini, el galán de cabecera del momento", escribieron.

El ex integrante de 'El Gran Chef: Famosos' recomendó directamente a sus fanáticas que no envíen fotos o videos de sus partes íntimas, ya que puede resultar peligroso.