'La Herbolaria', Josi Martínez, Milene Vázquez y Rocky Belmonte pasan a eliminación en 'El Gran Chef Famosos'

Los platillos de Milene Vázquez, 'La Herbolaria', Rocky Belmonte y Josi Martínez no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, los concursantes pasaron a la temida noche de eliminación del programa de cocina.

Luego del último programa, donde 3 participantes no convencieron al jurado, 'El Gran Chef Famosos' tuvo su temida noche de sentencia. En esta ocasión, los famosos del reality lucharon para conseguir el ansiado cupo de salida de capilla.

Posteriormente, Javier Masías fue el encargado de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los concursantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "palta rellena de salpicón de pollo"

Santi Lesmes, Josi Martínez, Rocky Belmonte, Loco Wagner, 'La Herbolaria' y Milene Vázquez tuvieron 40 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que este plato era "relativamente fácil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, uno de los jurados indicó que Beatriz Martínez estaba muy retrasada a comparación de sus compañeros.

"Diez minutos y todavía no hay mi plato. Dios que nervios [...] Nelly me dijo que el choclo no está a pesar que le he hecho hervir dos veces y a fuego fuerte", dijo 'La Herbolaria' en el confesionario.