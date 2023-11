¿La nueva Shakira? Leslie Shaw 'dispara' contra Mario Hart: "Soy ShakiShaw y él es Piquetín"

Una vez más, Leslie Shaw volvió a referirse a su expareja Mario Hart, quien en el pasado le fue presuntamente infiel con Olinda Castañeda. En esta ocasión, la rubia comparó inesperadamente al piloto de autos con Gerard Piqué ¿Por qué?

En la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora presentó un informe donde le realiza una entrevista exclusiva a Leslie Shaw, quien sin ningún problema arremetió contra Mario Hart.

La intérprete de 'Piscis' afirmó que continuará hablando del actual esposo de Korina Rivadeneira debido a que el nuevo tema que está por lanzar tiene muchos mensajes que van dirigidos al conductor de televisión.

Sin embargo, lo que más sorprendió de sus declaraciones es que la modelo hizo una graciosa comparación de su pasada relación con la de Shakira y Gerard Piqué.

En otro momento, la cantante peruana se refirió también a sus detractores: Handa, Flavia Laos, Mayra Goñi, Micheiile Soifer, un exproductor, a quienes les envió un contundente y 'afilado' mensaje.

"Que hablen con mi c**o. En vez de hacerme la patería (para) hacer una canción conmigo para que aprendan, pero ya no, la mala vibra, mira, así me sacudo su mala vibra", dijo la rubia en medio de risas.

La guerra de palabras entre las cantantes Leslie Shaw y Handa ha alcanzado un nuevo nivel con la respuesta de esta última en forma de tiradera.

En un video lanzado este último 9 de noviembre titulado 'Rip Leslie Chao', la cantante de 29 años arremete contra la ex chica reality, se burla de Magaly Medina y defiende a Mario Hart.

"Hablaste de Mario y dices que no tiene nivel, pero no decías lo mismo cuando parabas de la mano con él (...) A ti te está apoyando una tal Magaly, una señora que no sabe que es un tempo, que se atreve a decir que entre nosotras no hay talento", dice la cantante.