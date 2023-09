¡La respalda! Melissa Paredes defiende a Milett tras acusaciones de maquilladoras de 'Bailando'

La participación de Milett Figueroa en el programa argentino 'Bailando' viene causando polémica, sobre todo por las recientes acusaciones de las maquilladoras, quienes aseguran que la peruana tiene 'aires de diva'. Al respecto, Melissa Paredes optó por respaldarla.

En la más reciente edición de 'Mande Quien Mande', la modelo Melissa Paredes se presentó como una de las invitadas al programa para hablar de los temas más candentes de la farándula peruana.

Es así que, se animó a respaldar a Milett Figueroa, quien se encuentra en Argentina participando en el reality show de Marcelo Tinelli y fue recientemente acusada por las maquilladoras de tener actitudes de superioridad.

"Yo sí te diría que me parece bien que Milett reclame por su vestuario porque el primer vestuario que usó para bailar no me gustó, le hubieran dado algo mejor. Así que Milett sigue quejándote", expresó la exesposa de Rodrigo 'Gato' Cuba.