¡La ruptura no la silencia! Yiddá Eslava lanza contundente mensaje tras su separación de Julián Zucchi

03/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yiddá Eslava y Julián Zucchi eran conocidos por ser una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo. No obstante, dejaron atónitos a sus seguidores y a la famosa presentadora Magaly Medina la noche del pasado lunes al anunciar su separación después de 11 años juntos. A través de su cuenta de Instagram, la actriz respondió a aquellos que le escribieron comentarios como "No lucharon por su familia" y "No se aman".

¿Qué dijo Yiddá Eslava?

Fuerte y claro. Yiddá Eslava expresó de manera firme su agradecimiento a sus seguidores y abordó diversas preguntas. En respuesta a aquellos que argumentaron que la pareja no luchó por su familia.

La polémica actriz peruana manifestó: "Estamos haciendo exactamente eso. Para nosotros, el éxito en una familia implica la paz mental y la armonía, ya sea que sigamos juntos o no".

También hubo personas que afirmaron que la conexión entre los actores había disminuido. "Las relaciones saludables no se limitan al amor, eso puede volverse tóxico. El amor cambia y evoluciona con el tiempo. A veces, aunque parezca extraño, una separación puede ser un acto de amor sincero", declaró.

Asimismo, la actriz expresó su gratitud hacia aquellos que le mostraron apoyo, pero señaló que también hubo quienes carecían de empatía. "Reflexionen antes de escribir", concluyó.

El anuncio de su separación

En un sorprendente anuncio compartido en sus plataformas de redes sociales, el actor Julián Zucchi y la actriz Yiddá Eslava confirmaron el término de su relación de más de una década, la cual tuvo sus inicios durante su participación en el ya desaparecido programa de televisión 'Combate' de ATV.

Ahora, la pareja ha optado por seguir rumbos separados, marcando así el inicio de un nuevo capítulo en sus respectivas vidas. A pesar de poner fin a su relación romántica, ambos miran hacia adelante con recuerdos afectuosos y un futuro lleno de oportunidades, sin dejar de lado su compromiso como padres de dos hijos.

Por otro lado, Yiddá Eslava y Julián Zucchi han reafirmado su compromiso de continuar con sus respectivos proyectos laborales, demostrando su determinación de seguir adelante a pesar de su separación.

"En lo laboral, seguiremos siendo socios, trabajando en proyectos, juntos o apoyándonos, ya que la admiración se mantiene intacta. Ya no somos pareja, pero siempre seremos una familia. ¡LA FAMILIA ZUCCHI ESLAVA!", dijeron.

Recordemos que Yiddá Eslava y Julián Zucchi se cruzaron por primera vez en el programa 'Combate' en 2012 y comenzaron su relación como amigos.